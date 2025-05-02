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Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту происшествия на шахте «Шерегешская»

30 апреля на горнорудной шахте «Шерегешская» в Таштагольском муниципальном округе после проведения взрывных работ произошло вытекание глины на откат выработки.

По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности, инициировано возбуждение уголовного дела.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Таштагола Андрей Брайко.

Результаты и ход расследования уголовного дела по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), возбужденного по данному факту на основании материалов прокурорской проверки следователями СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу, поставлено на контроль в прокуратуре области.                                                                                                              

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
02/05/2025
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