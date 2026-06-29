Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту смертельного травмирования работника одного из предприятий области

Предварительно установлено, что 21 июня 2026 года на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском муниципальном округе водитель карьерного самосвала производил отгрузку. В ходе процесса произошло опрокидывание транспортного средства с находящимся внутри водителем. В результате происшествия работник предприятия погиб на месте. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами.  Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Тисуль
kuzbassnews.ru
29/06/2026
Происшествия
Тисуль
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus