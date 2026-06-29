Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту смертельного травмирования работника одного из предприятий области

Предварительно установлено, что 21 июня 2026 года на складе дробильной фабрики горнорудного предприятия в Тисульском муниципальном округе водитель карьерного самосвала производил отгрузку. В ходе процесса произошло опрокидывание транспортного средства с находящимся внутри водителем. В результате происшествия работник предприятия погиб на месте. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле надзорного ведомства находятся результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами. Фото: пресс-служба прокуратуры области