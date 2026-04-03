Прокуратура Кузбасса проведет прием граждан в пгт Ижморский

Начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса Татьяна Самусева в рамках работы мобильной приемной прокурора области проведет личный прием жителей пгт Ижморский и близлежащих территорий.

Мероприятие состится 10 апреля 2026 года в 11.00 часов в помещении прокуратуры Ижморского района по адресу: пгт Ижморский, Микрорайон, д. 14.

При наличии вопросов, касающихся организации приема, сведений о нарушениях законов желающие могут обратиться в отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса по телефону 8-3842-58-75-61 или в прокуратуру Ижморского района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области