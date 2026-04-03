Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратура Кузбасса проведет прием граждан в пгт Ижморский

Начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса Татьяна Самусева в рамках работы мобильной приемной прокурора области проведет личный прием жителей пгт Ижморский и близлежащих территорий.

Мероприятие состится 10 апреля 2026 года в 11.00 часов в помещении прокуратуры Ижморского района по адресу: пгт Ижморский, Микрорайон, д. 14.

При наличии вопросов, касающихся организации приема, сведений о нарушениях законов желающие могут обратиться в отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса по телефону 8-3842-58-75-61 или в прокуратуру Ижморского района.

                                                                                                                                    

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
03/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus