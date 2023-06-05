Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту гибели ребенка в водоеме

5 июня в искусственном водоеме в Новоильинском районе города Новокузнецка утонул 7-летний мальчик.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Новоильинского района г. Новокузнецка Андрей Ортнер.

Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Фото из открытых источников