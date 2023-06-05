Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту гибели ребенка в водоеме

5 июня в искусственном водоеме в Новоильинском районе города Новокузнецка утонул 7-летний мальчик.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Новоильинского района г. Новокузнецка Андрей Ортнер.

Организована и проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/06/2023
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus