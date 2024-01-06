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Прокуратура Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения крыши в жилом многоквартирном доме

Ночью 2 января 2024 года в Междуреченске произошло частичное обрушение крыши жилого многоквартирного дома по ул. Интернациональной.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор г. Междуреченска Андрей Калинин.По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль прокуратурой области.Кроме того, прокуратурой г. Междуреченска проводится проверка соблюдения требований градостроительного законодательства, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.  Фото: прокуратуры Кемеровской области

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