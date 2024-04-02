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Прокуратура Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка на водоеме

30 марта текущего года 6-летняя девочка совместно с еще 2 малолетними детьми находилась на прогулке на участке местности вблизи р. Аба в г. Прокопьевске. Пытаясь набрать воды, несовершеннолетняя оступилась, упала в реку, из-за сильного течения не смогла самостоятельно выбраться и утонула.

По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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