Прокуратура Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка на водоеме

30 марта текущего года 6-летняя девочка совместно с еще 2 малолетними детьми находилась на прогулке на участке местности вблизи р. Аба в г. Прокопьевске. Пытаясь набрать воды, несовершеннолетняя оступилась, упала в реку, из-за сильного течения не смогла самостоятельно выбраться и утонула.

По данному факту прокуратурой области организована и проводится проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Пресс-служба прокуратуры области