Прокуратура Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту конфликта со стрельбой

Утром 19 мая во дворе жилого дома 58 по улице Мичурина в Кемерово между двумя группами мужчин возник конфликт с применением травматического оружия.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК России ПО Кемеровской области - Кузбассу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: пресс-служба прокуратуры области