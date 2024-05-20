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Прокуратура Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту конфликта со стрельбой

Утром 19 мая во дворе жилого дома 58 по улице Мичурина в Кемерово между двумя группами мужчин возник конфликт с применением травматического оружия.

Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУСК России ПО Кемеровской области - Кузбассу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

 

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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