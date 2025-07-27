В ходе рабочей поездки в Междуреченск прокурор Кемеровской области - Кузбасса с выездом на место проверил ход строительства образовательного учреждения в п. Теба.

Установлено отставание подрядчика от графика выполнения строительных работ - до настоящего времени не проведены изоляционные работы, чистовая отделка полов, не приобретены центробежные насосы, поливочные краны, водонагреватели, комплекс видеонаблюдения, не осуществлено благоустройство территории.

Прокурор области поручил прокурору Междуреченска дать надлежащую правовую оценку действиям подрядной организации и муниципального заказчика и принципиально отреагировать на выявленные нарушения.

Во исполнение поручения руководителя областного ведомства прокуратура г. Междуреченска установила, что нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту стало возможным в связи с несвоевременными началом выполнения работ подрядчиком и поставкой подрядчиком оборудования, необходимого для строительства.

Несоблюдение графика выполнения работ влечет за собой нарушение срока сдачи объекта в целом, ввода его в эксплуатацию и, как следствие, ущемление прав несовершеннолетних.

В настоящее время в поселке Теба дети обучаются в модульном административном здании МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 14», в котором не созданы в полном объеме необходимые условия для получения образования, отсутствуют помещения спортзала и столовой. Кроме того, дошкольные образовательные организации в поселке Теба отсутствуют вовсе.

С целью устранения выявленных нарушений и восстановления нарушенных прав несовершеннолетних на доступное и качественное образование прокуратура Междуреченска внесла представления исполняющему обязанности главы Междуреченского муниципального округа и руководителю подрядчика.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и дальнейшее возведение социально значимого объекта находятся на личном контроле прокурора города.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области