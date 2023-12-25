Прокуратура Новоильинского района добилась приостановления деятельности автозаправочной станции
Прокуратура Новоильинского района г. Новокузнецка с привлечением специалиста пожарного надзора Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.
Установлено, что в жилом массиве Новоильинского района в непосредственной близости к жилым домам находится автозаправочная станция, через территорию которой постоянно ходят люди.
В результате проверки на станции выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, был обнаружен работающий печной котел открытого горения, что недопустимо.
По итогам проверки виновные лица по инициативе прокуратуры привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), им назначены штрафы на общую сумму 55 тыс. рублей.
Позднее в рамках контроля прокуратурой района проведена повторная выездная проверка и установлено, что нарушения требований пожарной безопасности не устранены.
За неисполнение законных требований прокурора директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, ему назначен штраф 2 тыс. рублей.
Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о приостановлении деятельности автозаправочного комплекса до устранений нарушений требований пожарной безопасности.
Решением Новоильинского районного суда, законность которого подтвердил Кемеровский областной суд, требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Деятельность автозаправочной станции приостановлена, дальнейшее устранение нарушений требований пожарной безопасности находятся на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-служба прокуратуры области