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Прокуратура Новоильинского района добилась приостановления деятельности автозаправочной станции

Прокуратура Новоильинского района г. Новокузнецка с привлечением специалиста пожарного надзора Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Установлено, что в жилом массиве Новоильинского района в непосредственной близости к жилым домам находится автозаправочная станция, через территорию которой постоянно ходят люди.

В результате проверки на станции выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Кроме того, был обнаружен работающий печной котел открытого горения, что недопустимо.

По итогам проверки виновные лица по инициативе прокуратуры привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), им назначены штрафы на общую сумму 55 тыс. рублей.

Позднее в рамках контроля прокуратурой района проведена повторная выездная проверка и установлено, что нарушения требований пожарной безопасности не устранены.

За неисполнение законных требований прокурора директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ, ему назначен штраф 2 тыс. рублей.

Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о приостановлении деятельности автозаправочного комплекса до устранений нарушений требований пожарной безопасности.

Решением Новоильинского районного суда, законность которого подтвердил Кемеровский областной суд, требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Деятельность автозаправочной станции приостановлена, дальнейшее устранение нарушений требований пожарной безопасности находятся на контроле прокуратуры района.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
25/12/2023
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