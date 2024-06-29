Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Топкинском округе

27 июня около 08:40 на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигавшемся по маршруту «Новосибирск - Кемерово», находились 29 пассажиров, из которых 2 несовершеннолетних.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор г. Топки Сергей Степанченко.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой г. Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области,

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
29/06/2024
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus