Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Топкинском округе

27 июня около 08:40 на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами. В автобусе, двигавшемся по маршруту «Новосибирск - Кемерово», находились 29 пассажиров, из которых 2 несовершеннолетних.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор г. Топки Сергей Степанченко.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратурой г. Топки организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой правоохранительными органами.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области,