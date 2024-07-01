Прокуратура Яйского района направила в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

Прокурором Яйского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина, не имея специального разрешения – договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленном законом порядке, с помощью бензопилы совершил незаконную рубку 10 деревьев породы «береза», объемом 11,24 куб. м. в Яйском муниципальном округе, причинив ущерб государству около 70 тыс. рублей.

Вину мужчина признал полностью, в ходе расследования уголовного дела возместил ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Яйский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление обвиняемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры области