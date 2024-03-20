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Прокуратурой Кузбасса организована проверка на основании публикации в СМИ о нападении бездомной собаки на несовершеннолетнего

Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему в результате нападения бездомной собаки.

Как написала одна из местных жительниц на платформе «Кузбасс онлайн», инцидент произошел 17 марта текущего года в г. Прокопьевске.

По данному факту прокурор области поручил прокурору г. Прокопьевска незамедлительно организовать проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными и о защите прав несовершеннолетних.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства, регулирующего вопросы отлова бездомных животных. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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