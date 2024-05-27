Прокуратурой Кузбасса организована проверка по факту ДТП с участием общественного транспорта

Предварительно установлено, что 26 мая в Новокузнецке водитель автобуса "Волгабас" совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Куйбышевского района Новокузнецка Артём Сурков.
Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров общественным транспортом.
По результатам проверки будет решен вопрос и принятии мер прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры
27/05/2024