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Прокуратурой Кузбасса организована проверка по факту гибели ребенка

Предварительно установлено, что сегодня, 29 июля, на улице 1 Мая в Киселевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Киселевска Вячеслав Гикал.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних, безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), возбужденного следователем ОМВД по Киселевску.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
29/07/2023
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