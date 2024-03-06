Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратурой Кузбасса организована проверка по результатам мониторинга СМИ

Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса в результате мониторинга средств массовой информации выявлен сюжет ГТРК «Вести Кузбасс» о нарушении жилищных прав жителей дома по Советскому переулку в г. Белово «Беловчане опасаются обрушения потолков в доме 1954 года постройки».

По данному факту по поручению прокурора области прокуратурой                     г. Белово незамедлительно организована проверка исполнения требований жилищного законодательства, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
06/03/2024
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus