Прокуратурой Кузбасса организована проверка по результатам мониторинга СМИ

Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса в результате мониторинга средств массовой информации выявлен сюжет ГТРК «Вести Кузбасс» о нарушении жилищных прав жителей дома по Советскому переулку в г. Белово «Беловчане опасаются обрушения потолков в доме 1954 года постройки».

По данному факту по поручению прокурора области прокуратурой г. Белово незамедлительно организована проверка исполнения требований жилищного законодательства, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области