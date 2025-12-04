Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратурой Новокузнецкого района приняты меры для защиты прав многодетной семьи

Прокуратура Новокузнецкого района провела проверку исполнения требований земельного законодательства при предоставлении многодетным семьям мер социальной поддержки.

Установлено, что семье, имеющей трех несовершеннолетних детей, в том числе ребенка - инвалида, администрацией Новокузнецкого муниципального района предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Как показала проверка он не пригоден для эксплуатации в соответствии с разрешенным видом использования (для строительства дома), в связи с отсутствием коммунальной инфраструктуры - систем водоснабжения и водоотведения до точек технологического присоединения.

Таким образом, были созданы препятствия к реализации законного права граждан на использование земельного участка по назначению.

Прокурор района в их интересах обратился в Новокузнецкий районный суд с исковым заявлением об обязании муниципалитет обеспечить земельный участок водоснабжением и водоотведением.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного органа.                                                                               

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/12/2025
Общество
Топ
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus