Прокуратурой Новокузнецкого района приняты меры для защиты прав многодетной семьи
Прокуратура Новокузнецкого района провела проверку исполнения требований земельного законодательства при предоставлении многодетным семьям мер социальной поддержки.
Установлено, что семье, имеющей трех несовершеннолетних детей, в том числе ребенка - инвалида, администрацией Новокузнецкого муниципального района предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Как показала проверка он не пригоден для эксплуатации в соответствии с разрешенным видом использования (для строительства дома), в связи с отсутствием коммунальной инфраструктуры - систем водоснабжения и водоотведения до точек технологического присоединения.
Таким образом, были созданы препятствия к реализации законного права граждан на использование земельного участка по назначению.
Прокурор района в их интересах обратился в Новокузнецкий районный суд с исковым заявлением об обязании муниципалитет обеспечить земельный участок водоснабжением и водоотведением.
Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного органа.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области