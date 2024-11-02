Прокуратурой Рудничного района Кемерово проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения

Прокурор Рудничного района Кемерово обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц с требованием о лишении права управления транспортными средствами лица, находящегося под диспансерным наблюдением в наркологическом центре.

Исковые требования прокурора мотивированы тем, что допуск лица, имеющего наркозависимость, к вождению транспортного средства создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, здоровью граждан, либо иного имущественного ущерба.

Суд, посчитав заявленные требования прокурора законными и обоснованными, удовлетворил их и лишил гражданина права управления транспортными средствами.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области