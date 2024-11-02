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Прокуратурой Рудничного района Кемерово проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения

Прокурор Рудничного района Кемерово обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц с требованием о лишении права управления транспортными средствами лица, находящегося под диспансерным наблюдением в наркологическом центре. 

Исковые требования прокурора мотивированы тем, что допуск лица, имеющего наркозависимость, к вождению транспортного средства создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, здоровью граждан, либо иного имущественного ущерба.

Суд, посчитав заявленные требования прокурора законными и обоснованными, удовлетворил их и лишил гражданина права управления транспортными средствами.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/11/2024
Общество
Кемерово
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