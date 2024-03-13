В г. Топки в микрорайоне «Солнечный» завершено строительство многоквартирного жилого дома. Данный дом строился в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

Прокуратурой г. Топки осуществлялось постоянное надзорное сопровождение всех этапов строительства указанного объекта. В отношении организации — застройщика принимались меры реагирования в связи с нарушениями сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту. В частности, прокурором города инициировано привлечение общества к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

В том числе благодаря принятым прокуратурой мерам в новые благоустроенные квартиры заселились 12 жителей Топкинского муниципального округа из числа детей-сирот, а также 19 граждан, подлежащих переселению из аварийного жилья.

Прокурор г. Топки Сергей Степанченко совместно с главой Топкинского округа Сергеем Фроловым, руководителем следственного отдела по г. Топки СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу Андреем Гудименко поздравил граждан с новосельем и в торжественной обстановке вручил ключи от жилых помещений.

Все квартиры до их фактического предоставления были проверены на предмет соответствия требованиям жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, строительных и противопожарных норм и правил.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области