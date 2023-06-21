Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокурор Междуреченска добился конфискации транспортного средства, используемого во время преступления

Приговором Междуреченского городского суда Кемеровской области местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Однако вопреки позиции государственного обвинения суд не конфисковал имущество – автомобиль Ниссан Блюберд, с использованием которого было совершено преступление.

В этой связи прокурор города на указанный приговор принес апелляционное представление, которое было удовлетворено Кемеровским областным судом, автомобиль конфискован.

Приговор вступил в законную силу.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/06/2023
Происшествия
Междуреченск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus