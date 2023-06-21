Прокурор Междуреченска добился конфискации транспортного средства, используемого во время преступления

Приговором Междуреченского городского суда Кемеровской области местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Однако вопреки позиции государственного обвинения суд не конфисковал имущество – автомобиль Ниссан Блюберд, с использованием которого было совершено преступление.

В этой связи прокурор города на указанный приговор принес апелляционное представление, которое было удовлетворено Кемеровским областным судом, автомобиль конфискован.

Приговор вступил в законную силу.

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