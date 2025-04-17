Прокурор области в суде защитил права гражданина с ограниченными возможностями здоровья

По результатам участия прокурора Кемеровской области-Кузбасса Александра Блошкина в судебном заседании по рассмотрению апелляционного представления на решение суда первой инстанции Кемеровским областным судом увеличена сумма компенсации морального вреда гражданину с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее, судом в пользу инвалида 1 группы, получившего различные травмы в результате падения из-за наледи, по иску прокурора с муниципалитета взыскана компенсация причиненного морального вреда и материальный ущерб в виде понесенных пострадавшим затрат на приобретение медикаментов и оплату социальных услуг.

Прокуратура, посчитав сумму компенсации несоразмерной перенесенным гражданином нравственным и физическим страданиям, оспорила ее в вышестоящий суд.

В суде апелляционной инстанции прокурор области, ссылаясь на тяжесть последствий травмирования гражданина с ограниченными возможностями здоровья в результате падения, утраты им способности к передвижению и самообслуживанию после происшествия, настаивал на увеличении размера компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения дела Кемеровский областной суд посчитал доводы прокурора убедительными и принял решение увеличить размер компенсацию до 400 тыс. рублей.

Исполнение решения суда поставлено прокурором области на личный контроль.

фото: Пресс-служба прокуратуры области