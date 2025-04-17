Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокурор области в суде защитил права гражданина с ограниченными возможностями здоровья

По результатам участия прокурора Кемеровской области-Кузбасса Александра Блошкина в судебном заседании по рассмотрению апелляционного представления на решение суда первой инстанции Кемеровским областным судом увеличена сумма компенсации морального вреда гражданину с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее, судом в пользу инвалида 1 группы, получившего различные травмы в результате падения из-за наледи, по иску прокурора с муниципалитета взыскана компенсация причиненного морального вреда и материальный ущерб в виде понесенных пострадавшим затрат на приобретение медикаментов и оплату социальных услуг.

Прокуратура, посчитав сумму компенсации несоразмерной перенесенным гражданином нравственным и физическим страданиям, оспорила ее в вышестоящий суд.

В суде апелляционной инстанции прокурор области, ссылаясь на тяжесть последствий травмирования гражданина с ограниченными возможностями здоровья в результате падения, утраты им способности к передвижению и самообслуживанию после происшествия, настаивал на увеличении размера компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения дела Кемеровский областной суд посчитал доводы прокурора убедительными и принял решение увеличить размер компенсацию до 400 тыс. рублей.

Исполнение решения суда поставлено прокурором области на личный контроль.

 

фото:  Пресс-служба прокуратуры области

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2025
Общество

Популярное за месяц
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи
В Кузбассе выявлена реализация на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение фермерскому хозяйству за нарушения правил применения пестицидов
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus