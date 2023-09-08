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Прокурор Орджоникидзевского района г. Новокузнецка защитил права ребенка – инвалида

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Новокузнецка провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее ребенка на льготное лекарственное обеспечение.

Законодательство Российской Федерации предусматривает, что при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий.

Проверка показала, что заявительница обратилась в аптечное учреждение с рецептом на лекарственный препарат, который жизненно необходим её ребенку, имеющему инвалидность, для ежедневного приема, однако своевременно не была им обеспечена.

В связи с этим гражданка вынуждена была трижды приобрести его за счет собственных средств.

С целью восстановления нарушенных прав ребенка прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с Министерства здравоохранения Кузбасса понесенных на приобретение медицинского препарата расходы.

Судом иск прокурора удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

 

Фото из открытых источников

 

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kuzbassnews.ru
08/09/2023
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