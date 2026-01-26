Прокурор Заводского района Кемерово принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир детям-сиротам

Органами прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса проводится системная работа по защите жилищных прав детей-сирот. Наступательная и принципиальная позиция прокуроров в решении данных вопросов позволяет добиваться окончательного восстановления нарушенных прав граждан.

Благодаря в том числе мерам, принятым прокуратурой Заводского района г. Кемерово, в январе 2026 года 70 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 7 детей участников СВО получили ключи от положенных по закону благоустроенных квартир.

Совместно с главой города Дмитрием Анисимовым прокурор Заводского района г. Кемерово Владимир Шиманович поздравил присутствующих с новосельем, пожелал удачи и благополучия.

В 2025 году квартирами в Кемерове обеспечили 178 детей-сирот, из них 97 - на условиях договора найма специализированного жилого помещения и 81 – благодаря областным и федеральным жилищнным сертификатам.

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзорное сопровождение всех этапов предоставления указанных жилых помещений.

Все квартиры до их фактического предоставления были проверены работниками прокуратуры на предмет их соответствия требованиям жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным и противопожарным нормам.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области