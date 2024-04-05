Проведен профилактический визит предприятию осуществляющего обеззараживание древесины

27 марта 2024 года по поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу заявке от индивидуального предпринимателя Ковалева Е.А., осуществляющего свою деятельность по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесного упаковочного материала термическим методом расположенному на территории г. Новокузнецк проведен профилактический визит в форме профилактической беседы.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по карантинному фитосанитарному обеззараживанию - к обработке и маркировке древесного упаковочного материала.

Государственным инспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование индивидуальному предпринимателю по вопросу гашения карантинных сертификатов при ввозе подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон, а также о карантинном фитосанитарном состоянии территории Кемеровской области.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.