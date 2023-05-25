Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу приглашает всех желающих принять участие в публичных обсуждениях результатов контрольно-надзорной деятельности Управления за I квартал 2023 года, мер профилактики нарушений и разъяснении обязательных требований действующего законодательства. Мероприятие состоятся 8 июня 2023 года в 10 ч. 00 мин. по местному времени в формате видеоконференции.

Подключение к конференции будет осуществляться через браузер в программе TrueConf по ссылке: https://tc.fsvps.gov.ru/c/2325304273.

В ходе обсуждений будет представлена информация о деятельности Управления за I квартал 2023 года и об актуальных изменениях законодательства в части государственного земельного, фитосанитарного и ветеринарного надзора. Кроме того, должностные лица ответят на вопросы участников, касающиеся контрольно-надзорной деятельности Управления.

Предварительные вопросы по интересующим темам можно направлять на электронный адрес, [email protected] с пометкой «Публичные мероприятия».