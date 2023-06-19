Проведены профилактические визиты в сфере карантина растений и семеноводства в Беловском и Гурьевском муниципальных округах Кемеровской области-Кузбасса

С начала 2023 года по поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов осуществляющих свою деятельность на территории Беловского муниципального округа и Гурьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по выращиванию масличных, зерновых и зернобобовых культур в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведено 12 профилактических визита.

Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, в ходе которого контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим им подкарантинным объектам.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.