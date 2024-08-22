«Путь лёгкого заработка»: в Кузбассе заключён под стражу несовершеннолетний «наркозакладчик»

Мариинским городским судом Кемеровской области удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам регионального управления Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 16-летнего местного жителя, задержанного накануне с 54 свёртками, содержащими около 40 граммов синтетического наркотика.

По версии следствия, в середине августа ночью сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России «Мариинский» в одном из районов города был задержан 16-летний местный житель, у которого было изъято 54 свёртка в изоляционной ленте, внутри которых находилось синтетическое наркотическое средство «Альфа-ПВП» общей массой около 40 граммов. Изъятое наркотическое средство молодой человек планировал сбыть путём размещения «закладок» на территории Мариинска. Кроме того, под утро в тайнике, оборудованном задержанным, был обнаружен ещё один свёрток с аналогичным наркотиком массой около одного грамма.

В результате подростку органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и значительном размере, за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В суде следователь указывал, что обвиняемый, будучи не занятый общественно полезным трудом и нигде не обучающийся, а также не имеющий постоянного источника дохода и устойчивых социальных связей, обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде длительного лишения свободы. Это даёт основание органам предварительного следствия полагать, что обвиняемый, учитывая тяжесть преступлений, в совершении которых он обвиняется, а также его социальное положение, может скрыться от следствия и суда с целью избежать наказания за совершённые преступления. По мнению следствия, вместо того, чтобы трудиться, обвиняемый избрал путь «лёгкого заработка» путём распространения наркотических средств на территории Мариинска, тем самым поставив под угрозу общественную безопасность и здоровье населения.

Несовершеннолетний обвиняемый, его законный представитель и защитник возражали против заключения обвиняемого под стражу. Просили избрать иную, более мягкую меру пресечения.

Суд, выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, пришёл к выводу об обоснованности ходатайства следователя.

По мнению суда, установленные обстоятельства дают основания полагать, что обвиняемый, оставшись на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать возможного наказания.

В результате несовершеннолетнему обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд