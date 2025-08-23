Пять городов Кузбасса стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

На Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» подвели итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится Минстроем России по решению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году победу в трех номинациях одержали пять проектов из Кузбасса.

В 2025 году организаторы конкурса приняли 420 заявок, лучшими признаны 294 проекта. В номинации «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно» победил проект «Очаг Горной Шории. Благоустройство центра города Мыски Кемеровской области — Кузбасса».



В номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» лучшими стали проекты «Улица Весенняя» в Киселевске, «Аллея Юности» в Белове, а также «Благоустройство общественных территорий, прилегающих к улице Пушкина» в Ленинске-Кузнецком. В номинации «Малые города с численностью населения от 100 до 300 тысяч человек включительно» победил прокопьевский проект «Выставка Достижений нашего Кузбасса. Спецвыпуск».



В общей сложности на реализацию этих проектов будет направлено 780,8 млн рублей, в том числе 497,4 млн рублей федеральных средств, 142,5 млн рублей из внебюджетных источников.



В настоящее время в Кузбассе реализуются пять проектов — победителей конкурса прошлого года — в Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Топках. Общий размер финансирования составил 648 млн рублей, в том числе грант из федерального бюджета — 477 млн рублей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса