Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Работа специалистов Россельхознадзора способствовала устранению захламления на сельхозземлях в Топкинском муниципальном округе Кузбасса

Нарушения земельного законодательства в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в 2017 году. Так, в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов на площади 0,25 га.

Материалы о захламлении были направлены в адрес главы муниципалитета.

27 октября 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления поступили сведения из Комитета по управлению муниципальным имуществом Топкинского муниципального округа о проведенных мероприятиях по ликвидации свалки и проведении мероприятий по восстановлению земель.

Таким образом, очистка захламленной площади позволила ввести земельный участок в оборот под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
05/11/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus