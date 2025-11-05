Работа специалистов Россельхознадзора способствовала устранению захламления на сельхозземлях в Топкинском муниципальном округе Кузбасса

Нарушения земельного законодательства в границах Топкинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в 2017 году. Так, в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов на площади 0,25 га.

Материалы о захламлении были направлены в адрес главы муниципалитета.

27 октября 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления поступили сведения из Комитета по управлению муниципальным имуществом Топкинского муниципального округа о проведенных мероприятиях по ликвидации свалки и проведении мероприятий по восстановлению земель.

Таким образом, очистка захламленной площади позволила ввести земельный участок в оборот под выпас сельскохозяйственных животных.