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Работа специалистов Россельхознадзора способствовала устранению захламления на сельхозземлях в Прокопьевском муниципальном округе Кузбасса

Нарушения земельного законодательства в границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса были зафиксированы инспекторами Россельхознадзора еще в марте 2023 года. Так, в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов на площади 0,2 га.

Материалы о захламлении, а также предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства были оперативно направлены в адрес главы муниципалитета.

15 июля 2024 года в адрес Сибирского межрегионального управления поступили сведения из Комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа о проведенных мероприятиях по ликвидации свалки и проведении мероприятий по восстановлению земель.

Таким образом, очистка захламленной площади позволила ввести земельный участок в оборот под выпас сельскохозяйственных животных.

  

Общество
kuzbassnews.ru
19/07/2024
Общество
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