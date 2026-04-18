Работница ФСИН России пронесла на территорию режимного объекта в Кузбассе духи «Arabik Mariinsk»

Административное правонарушение, совершённое 1 января 2026 года медсестрой туберкулёзного отделения (находящегося на территории женской исправительной колонии Мариинска), впоследствии повлекло за собой череду судебных разбирательств.

События, послужившие основанием для рассмотрения судом дела об административном правонарушении и трудового спора, начали развиваться за несколько дней до выявленного нарушения.

Почти за неделю до новогодних праздников сотрудникам оперативного отдела исправительной колонии № 35 регионального Управления ФСИН России стало известно, что медсестра туберкулёзного отделения медико-санитарной части, расположенного на территории режимного объекта, 1 января планирует пронести в жилую зону учреждения духи в количестве двух флаконов, предназначенные для одной из осуждённых. Сотрудниками ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу было принято решение провести оперативно-профилактическое мероприятие с целью подтверждения или опровержения поступившей информации.

После того, как в указанный день медсестра прошла через КПП колонии, она сразу была приглашена в кабинет оперотдела, где ей предложили сдать запрещённые предметы. Та уверяла, что ничего запрещённого при ней нет, но при досмотре в личных вещах сотрудницы было обнаружено два флакона духов с наименованиями «AttarCollectionAzora» и «ArabikMariinsk». Медсестра тут же пояснила, что найденная парфюмерия предназначена для личного использования в связи с тем, что в туберкулёзном отделении посторонние запахи. Тем не менее, факт внесения запрещённых предметов на территорию режимного учреждения был установлен. Мировым судьёй женщина была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Позже правонарушительница обжаловала постановление, но Мариинский городской суд Кемеровской области признал его законным.

При этом после проведения служебной проверки работница ФСИН России была уволена за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Не согласившись с формулировкой увольнения, бывшая медсестра туберкулёзного отделения обратилась в Мариинский городской суд с требованием изменить формулировку причины увольнения на увольнение по собственному желанию и взыскать в её пользу средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Однако в результате рассмотрения дела факт совершения дисциплинарного проступка бывшей медсестрой туберкулёзного отделения медико-санитарной части, явившегося поводом к увольнению, был с очевидностью установлен. В удовлетворении исковых требований ей было отказано.

Тем не менее, судебные постановления в соответствии с требованиями действующего законодательства могут быть обжалованы в установленном порядке.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд