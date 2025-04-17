Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Работнице «Южного Кузбасса» передали нашедшуюся военную медаль деда

Оператору пульта управления угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») Наталье Спиридоновой передали медаль ее деда Евгения Сильверстова, героя Великой Отечественной войны.

Торжественное вручение медали состоялось в Междуреченске на открытии научно-практической конференции исследователей истории из городов Кузбасса. Глава междуреченского муниципального округа Сергей Перепилищенко передал Наталье Спиридоновой медаль «За отвагу» ее деда ― героя, лётчика-штурмовика Евгения Тихоновича Сильвестрова.

В январе этого года во время прогулки вдоль реки Неман (Гродненский район республики Беларусь), на опушке леса, семья Авдей нашла медаль «За отвагу». Потемневшую и помятую, но с читаемым номером «2374774». Через центральный архив Министерства обороны удалось выяснить, кому она была вручена, и в итоге найти родственников героя.

К медали «За отвагу» Евгений Тихонович был представлен за успешные действия, совершенные в период с 15 февраля по 9 мая 1945 года. Из приказа о награждении: «…произвёл 17 успешных боевых вылетов, уничтожил из авиационного пулемёта орудие FlaK (зенитную установку), пулемётную точку; создал три очага пожара, один из которых ― в железнодорожном эшелоне противника». В 1945-м фронтовик спасался из подбитого горящего самолёта и потерял награду.

Боевой путь проходил в качестве авиастрелка на уникальном бронированном самолёте-штурмовике ИЛ-2. Евгений Тихонович участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, а последний боевой вылет совершил в Берлине в мае 1945 года.

После войны он вернулся в Сибирь и стал родоначальником большой династии тружеников разреза «Красногорский». Сегодня общий стаж династии насчитывает более 200 лет.

На семейном совете родственники решили передать находку в зал Воинской славы краеведческого музея Междуреченска. История этой награды добавит ярких деталей рассказу о доблести целого штурмового полка, в котором служил Евгении Тихонович Сильверстов.

Фото: Олега Бамбульского

Общество
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
17/04/2025
Общество
Междуреченск
Мыски

Популярное за месяц
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи
В Кузбассе выявлена реализация на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение фермерскому хозяйству за нарушения правил применения пестицидов
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus