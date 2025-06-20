Работник «Южного Кузбасса» вошел в топ-6 сварщиков Сибири

Элетрогазосварщик угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») вошел в ТОП-6 лучших сварщиков Сибирского федерального округа.

Электрогазосварщик участка ремонта и технического обслуживания оборудования разреза «Сибиргинский» угольной компании «Южный Кузбасс» Сергей Критский стал шестым по результатам открытого межрегионального интеллектуального турнира «Труд – Знания – Безопасность» «Битва сварщиков - 2025».

В этом году турнир впервые проходил в формате битвы между сварщиками двух регионов и объединил представителей более 40 предприятий Кузбасса и Красноярского края. Участники прошли два дистанционных отборочных этапа, в рамках которых проверялись знания в области основ сварочного дела и безопасности труда. В десятку лучших вошли по пять сильнейших сварщиков из каждого региона. В том числе электрогазосварщик угольной компании «Южный Кузбасс» Сергей Критский.

Третий этап собрал финалистов в Красноярске. В решающем испытании асы сварочного дела выполняли практическое задание, решали кейсы на знание правил оказания первой помощи и умение читать чертежи, демонстрировали навыки правильного использования средств индивидуальной защиты.

«Электрогазосварщиком тружусь более пятнадцати лет. В «Южном Кузбассе» я постоянный участник конкурсов «Лучший по профессии». Всегда занимаю призовые места. В конкурсе такого уровня участвую первый раз. Представлять свою компанию за пределами области – задача почетная и ответственная! В принципе, результатом доволен. Есть куда расти!» – поделился электрогазосварщик ПАО «Южный Кузбасс» Сергей Критский.

«Считаю, что подобные встречи важны и нужны, ведь их главная цель – стимулировать специалистов профессионально расти и делиться опытом с коллегами». В «Южном Кузбассе» каждый год проходят конкурсы профессионального мастерства. Соревнуются лучшие из лучших среди горняков, шахтеров, обогатителей, водителей, специалистов по ремонту. В прошлом году прошли конкурсы профмастерства в рамках всей Группы «Мечел»», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»