Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Работники культуры научили студентов Тяжинского агропромышленного техникума изготавливать «дерево счастья»

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта», мастер-класс провели специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Топиарий – модное украшение интерьера, представляет собой искусственное дерево.
Участники мастер-класса познакомились с историей искусства создания топиария, а также применяемыми при этом материалами и инструментами. Для наглядности ребятам были представлены готовые композиции: «Осень», «Сердечное дерево», «Букет камелий», «Кофейный Джентльмен».
Затем студенты своими руками изготовили «дерево счастья». Начинающие мастера декоративно-прикладного искусства использовали для украшения своих работ искусственные цветы и фрукты, листья, ракушки, бусины, клубочки из шерсти, кофейные зерна и орехи.
Созданные ребятами топиарии, займут достойное место в интерьере. Также они пригодятся для праздничного оформления или в качестве сувениров для друзей.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/02/2024
Культура
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus