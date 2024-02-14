Работники культуры научили студентов Тяжинского агропромышленного техникума изготавливать «дерево счастья»

В рамках федеральной программы «Пушкинская карта», мастер-класс провели специалисты Нововосточного сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Топиарий – модное украшение интерьера, представляет собой искусственное дерево.

Участники мастер-класса познакомились с историей искусства создания топиария, а также применяемыми при этом материалами и инструментами. Для наглядности ребятам были представлены готовые композиции: «Осень», «Сердечное дерево», «Букет камелий», «Кофейный Джентльмен».

Затем студенты своими руками изготовили «дерево счастья». Начинающие мастера декоративно-прикладного искусства использовали для украшения своих работ искусственные цветы и фрукты, листья, ракушки, бусины, клубочки из шерсти, кофейные зерна и орехи.

Созданные ребятами топиарии, займут достойное место в интерьере. Также они пригодятся для праздничного оформления или в качестве сувениров для друзей.