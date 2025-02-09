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Новокузнецкие врачи помогают женщинам восстановиться после операции рака молочной железы

Восстановление после удаления раковой опухоли молочной железы может пройти быстрее, эффективнее и без последствий, если соблюдать определенные правила и четко следовать рекомендациям врачей.

С 2021 года специалисты отделения амбулаторной медицинской реабилитации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова успешно помогают женщинам после проведенной мастэктомии – операции по удалению опухоли молочных желез.

В 2024 году курс реабилитации прошли более 50 пациенток.

В арсенале методик – кинезиотерапия, эрготерапия, лечебная физкультура, механотерапия и лимфодренажная прессотерапия.  Занятия на тренажерах помогают восстановить подвижность руки и снизить лимфатический отек.

«Важнейшей нашей задачей является с помощью этих методик помочь женщинам после мастэктомии улучшить качество жизни, общее самочувствие и обрести необходимый для борьбы с болезнью психологический настрой», - рассказывает заведующий отделением Евгений Чабор.

С учетом  давности хирургического вмешательства, объема операции, наличия других видов лечения - химиотерапии, лучевой терапии, а также общего состояния врачи разрабатывают комплекс реабилитационных мероприятий индивидуально для каждой пациентки.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/02/2025
Здоровье
Новокузнецк
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