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Разрез «Междуречье» Новой Горной УК приобрел тренажер самосвала БЕЛАЗ на динамической платформе

Новый тренажер торжественно запустили в работу в учебном классе для практических занятий АО «Междуречье». Оборудование позволит более качественно вести подготовку водителей и повысить безопасность работы транспорта.

Основой тренажера является динамическая платформа, которая обеспечивает реализацию взаимодействия машины с рельефом местности и имитацию нагрузок на водителя по крену, тангажу, центростремительному ускорению. Оригинальная кабина карьерного самосвала БЕЛАЗ оборудована панелью приборов, органами управления, системой видеонаблюдения. В смотровых окнах смонтированы дисплеи системы визуализации, на которых отображается сцена виртуального пространства и режимы ее работы.

Программное обеспечение предназначено для разных серий самосвалов – грузоподъемностью 130 и 220 тонн. В обучающий комплекс включены 19 упражнений, которые позволяют в том числе отработать действия во внештатных ситуациях. Например, при неисправности рулевого управления, утечке топлива, отказе динамического тормоза и др.  Ошибочные действия водителя озвучиваются голосовым помощником.

Учебную кабину БЕЛАЗа установили в классе для практических занятий, который открыли в 2023 году. Класс принадлежит собственному учебно-курсовому комбинату АО «Междуречье». Кроме нового оборудования он включает в себя еще 11 макетов и тренажеров. Там проходят обучение как новые сотрудники, так и действующие по различным направлениям: для электротехнического персонала, отработки навыков работы на высоте, стропальщиков и др.

 

Фото: Новая Горная УК

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
20/08/2024
Экономика
Междуреченск
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