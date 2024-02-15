Развлекательная программа: «Здравия желаем!» к 23 Февраля в Кузбасскино

День защитника Отечества — это поистине всенародный праздник, который олицетворяет доблесть и мужество. В этот день мы поздравляем всех, кто сегодня защищает нашу Родину, а также всех будущих защитников нашей страны.

Интерактивная программа состоит из интеллектуальных и спортивных конкурсов на силу, ловкость, быстроту и координацию движений; направлено на развитие умения слаженно работать в команде; воспитания чувства патриотизма, коллективизма и сопереживания. После программы возможен просмотр фильма или мультфильма на Ваш выбор.

Праздничная программа рассчитана на все возраста!

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Количество мест ограничено!

Фото: Кузбасскино