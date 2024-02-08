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Рэпер ST и гитарист группы «Звери» выступили перед росгвардейцами в зоне СВО

Популярный рэп-исполнитель Александр Степанов (ST) и гитарист группы «Звери» Герман Осипов дали полевые концерты для спецназовцев Росгвардии в ЛНР.

Артисты исполнили известные рэп-произведения Александра Степанова под необычный аккомпанемент гитары и балалайки.

«Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться», ‑ поделился впечатлениями военнослужащий отряда специального назначения Росгвардии.

Росгвардейцы, выполняющие боевые задачи на полях СВО, поблагодарили артистов за поддержку и правильное понимание своей боевой работы. Как говорится в известном стихотворении, «кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне».

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/02/2024
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