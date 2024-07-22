Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту обрушения балкона в многоквартирном жилом доме

Сегодня, 22 июля 2024 года, в квартире одного из двухэтажных домов по ул. Инициативной г. Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего 58-летняя хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кировского района г. Кемерово Дмитрий Гавриленко.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц управляющей организации будет дана правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры области