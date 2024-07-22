Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка по факту обрушения балкона в многоквартирном жилом доме

Сегодня, 22 июля 2024 года, в квартире одного из двухэтажных домов по ул. Инициативной г. Кемерово произошло обрушение плиты балкона, в результате чего 58-летняя хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кировского района г. Кемерово Дмитрий Гавриленко.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой действиям ответственных должностных лиц управляющей организации будет дана правовая оценка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

  Фото: Пресс-служба Прокуратуры области

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/07/2024
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus