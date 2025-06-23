Росгвардеец на выходном дне разыскал потерявшегося в лесу пожилого кузбассовца

В Тисульском муниципальном округе, благодаря инициативе младшего сержанта Данила Леончикова из подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, пожилой местный житель, потерявшийся в лесу, благополучно вернулся домой.

Двенадцатого июня текущего года в полицию обратился житель поселка Берикульский, сообщив об исчезновении своего отца. Он расссказал, что его родственник ушел в лес для сбора черемши и не вернулся. К поисковой операции подключились сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, добровольцы из поисковых групп и другие неравнодушные граждане.

Во время своего выходного дня, младший сержант вневедомственной охраны Росгвардии, используя собственный вездеход присоединился к поискам. В ходе прочесывания лесного массива, страж правопорядка обнаружил 75-летнего пропавшего. Сотрудник Росгвардии осмотрел мужчину на предмет ранений и повреждений, после чего доставил пенсионера в поселок и передал специалистам спасательной службы.

Мужчина смог вернуться домой спустя шесть дней после того, как заблудился в лесу. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

Фото: Росгвардия