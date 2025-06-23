Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардеец на выходном дне разыскал потерявшегося в лесу пожилого кузбассовца

В Тисульском муниципальном округе, благодаря инициативе младшего сержанта Данила Леончикова из подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, пожилой местный житель, потерявшийся в лесу, благополучно вернулся домой.

Двенадцатого июня текущего года в полицию обратился житель поселка Берикульский, сообщив об исчезновении своего отца. Он расссказал, что его родственник ушел в лес для сбора черемши и не вернулся. К поисковой операции подключились сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, добровольцы из поисковых групп и другие неравнодушные граждане.

Во время своего выходного дня, младший сержант вневедомственной охраны Росгвардии, используя собственный вездеход присоединился к поискам. В ходе прочесывания лесного массива, страж правопорядка обнаружил 75-летнего пропавшего. Сотрудник Росгвардии осмотрел мужчину на предмет ранений и повреждений, после чего доставил пенсионера в поселок и передал специалистам спасательной службы.

Мужчина смог вернуться домой спустя шесть дней после того, как заблудился в лесу. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
23/06/2025
Общество
Тисуль
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus