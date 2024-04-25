Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардеец предотвратил возгорание на образовательном объекте

В Прокопьевске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Иван Кузнецов во время несения службы предотвратил возгорание в городском техникуме.

В вечернее время, находясь на стационарном посту охраны, сотрудник войск правопорядка зафиксировал срабатывание охранно-пожарной сигнализации. При обследовании объекта росгвардеец обнаружил в одном из подсобных помещений возгорание водонагревательного устройства и вызвал пожарную команду. До прибытия спасателей боец обесточил электроприбор и ликвидировал возгорание штатным огнетушителем.

Благодаря своевременным действиям росгвардейца предотвращен ущерб имуществу образовательного учреждения. В настоящий момент рассматривается вопрос о поощрении грамотных действий сотрудника вневедомственной охраны.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
25/04/2024
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus