Росгвардеец предотвратил возгорание на образовательном объекте

В Прокопьевске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии сержант Иван Кузнецов во время несения службы предотвратил возгорание в городском техникуме.

В вечернее время, находясь на стационарном посту охраны, сотрудник войск правопорядка зафиксировал срабатывание охранно-пожарной сигнализации. При обследовании объекта росгвардеец обнаружил в одном из подсобных помещений возгорание водонагревательного устройства и вызвал пожарную команду. До прибытия спасателей боец обесточил электроприбор и ликвидировал возгорание штатным огнетушителем.

Благодаря своевременным действиям росгвардейца предотвращен ущерб имуществу образовательного учреждения. В настоящий момент рассматривается вопрос о поощрении грамотных действий сотрудника вневедомственной охраны.

Фото: Росгвардия