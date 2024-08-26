Росгвардеец встретился с подопечными реабилитационного центра для несовершеннолетних

В Тисульском реабилитационном центре для несовершеннолетних состоялась встреча сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии старшего сержанта Дмитрия Гуры с малолетними воспитанниками. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере, став важным событием для ребят, находящихся под опекой центра.

Дмитрий Гура рассказал детям о важной роли, которую выполняют стражи правопорядка, охраняя покой и безопасность граждан. Он познакомил ребят с задачами подразделения Росгвардии, в котором он служит, подчеркнув важность службы в защите граждан и их имущества от противоправных посягательств.

Особое внимание Дмитрий уделил рассказу о значении цветов российского флага, объяснив, что каждый из них символизирует важные для страны ценности: белый – мир и чистоту, синий – веру и верность, а красный – силу и мужество. Этот рассказ вызвал у детей живой интерес и желание узнать больше о символах нашего государства.

Кроме того, ребята получили уникальную возможность примерить на себя защитную экипировку бойцов Росгвардии, которая используется во время выездов на места происшествий. Сотрудник вневедомственной охраны признался, что такие встречи способствуют формированию у детей чувства патриотизма, уважения к профессии правоохранителя и помогают развить интерес к службе в органах правопорядка в будущем.

Фото: Росгвардия