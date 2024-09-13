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Росгвардейцами был задержан похититель крепкого спиртного из супермаркета

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя при попытке вынести из магазина товар.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к городской торговой точке на улице Юрия Двужильного. На месте стражи правопорядка задержали 47-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения, при досмотре у которого был обнаружен неоплаченный алкоголь.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками ранее неоднократно судимый горожанин пришел в супермаркет, где спрятал под одежду две бутылки крепких алкогольных напитков. Кемеровчанин миновал кассовую зону без оплаты и попытался выйти из магазина. Бдительный работник торговой точки заметил противоправные действия и преградил путь гражданину. 

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
13/09/2024
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