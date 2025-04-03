Росгвардейцы и подшефные кадеты приняли участие в кадетском балу

В Музыкальном театре Кузбасса им. Боброва состоялся I Муниципальный бал «Кадетская звезда», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие объединило школьников, кадетов и представителей силовых ведомств, среди которых были курсанты классов Росгвардии.

Юные участники бала продемонстрировали мастерство в исторических танцах, таких как полька, вальс, полонез, французский кадриль, гавот и гранд-марш. За два месяца подготовки ребята освоили элементы хореографии, традиционно преподаваемой в кадетских корпусах. Организатором мероприятия выступила администрация города Кемерово.

За выступлениями участников с гордостью наблюдали родители, преподаватели и почётные гости. По итогам бала лучшие танцоры были награждены почётными грамотами.

«Росгвардия поддерживает подобные инициативы, поскольку они способствуют сохранению лучших отечественных традиций. Недавно мы выступили соорганизаторами Всекузбасского бала защитников, посвящённого Дню Росгвардии. Такие мероприятия воспитывают в молодом поколении чувство уважения к истории, сплачивают защитников Отечества разных поколений», – отметил офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Кискин.

Фото: Росгвардия