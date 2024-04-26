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Росгвардейцы из Кузбасса присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента»

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская лента».

Сотрудницы и военнослужащие поздравили жителей и гостей столицы Кузбасса с наступающим великим праздником - Днём Победы и вручили им георгиевские ленточки – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Росгвардейцы рассказали гражданам о том, как правильно закрепить ленту на одежде, а также о значении одного из символов Победы.

«Некоторые горожане рассказали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Каждому мы пожелали здоровья, счастья и мирного неба над головой», - поделилась военнослужащая территориального органа Росгвардии прапорщик Елена Землинская.

Главная цель акции – формирование гражданственности, патриотизма и уважения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Для миллионов людей в России и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
26/04/2024
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