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Росгвардейцы из Новокузнецка оказали помощь попавшей в ДТП горожанке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшины Артема Никандрова и прапорщика Николая Бычкова пришел на помощь 49-летней женщине, попавшей в ДТП.

В вечернее время на маршруте патрулирования сотрудники войск правопорядка заметили на обочине гражданку, которая нуждалась в помощи. Рядом с ней в кювете находился автомобиль «Лексус». Оценив обстановку, сотрудники Росгвардии оперативно предприняли необходимые меры.

Росгвардейцы привели автолюбительницу в чувство, которая по внешним признакам находилась в состоянии шока, успокоили и вызвали на место бригаду медиков с сотрудниками Госавтоинспекции. Как пояснила новокузнечанка, во время движения она не справилась с управлением, что привело к съезду с проезжей части.

До прибытия скорой помощи старшина Артем Никандров и прапорщик Николай Бычков обеспечили безопасность пострадавшей. После передачи женщины медикам они продолжили патрулирование.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/11/2024
Общество
Новокузнецк
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