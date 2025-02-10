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Росгвардейцы Кузбасса обеспечили общественный порядок всероссийского лыжного забега «Лыжня России»

Сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в период проведения масштабного спортивного события – «Лыжня России 2025», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Прокопьевске, Осинниках, Топках, Анжеро-Судженске, Киселевске, Белове сотрудники Росгвардии успешно обеспечили безопасность массовых мероприятий. Во взаимодействии с другими силовыми ведомствами территории спортивных объектов патрулировали сотрудники вневедомственной охраны.

Несмотря на морозный день, более 15 тысяч кузбассовцев преодолели 1954 метров на лыжах, в том числе и заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, олимпийский призер и военнослужащий Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных. Самые активные и быстрые были отмечены медалями и призами.

В период проведения спортивных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
10/02/2025
Спорт
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