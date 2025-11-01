Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков на матче ВХЛ в Кузбассе

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок во время матча чемпионата Высшей хоккейной лиги, прошедшего на Арене Кузнецких Металлургов имени О.И. Короленко.

На льду встретились хозяева – команда «Металлург» и гости из Перми – хоккейный клуб «Молот». За ходом спортивного противостояния наблюдали сотни болельщиков, а новокузнецкие спортсмены одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Для безопасности зрителей и участников соревнований росгвардейцы совместно с представителями органов внутренних дел осуществляли охрану общественного порядка и патрулирование прилегающей территории.

Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны матч прошёл спокойно и без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/11/2025
Спорт
Новокузнецк

Популярное за месяц
Благодаря вмешательству прокурора аннулированы одиннадцать сертификатов на знание русского языка, выданных иностранным гражданам на основании результатов фиктивных экзаменов
Кузбасская школьница вошла в число призеров конкурса «Моя страна — моя Россия»
Более 86% площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в Кузбассе
Владимир Мединский и Илья Середюк открыли памятник полководцу Михаилу Кутузову в Новокузнецке
В Кузбассе Россельхознадзором проведено более полутора тысяч профмероприятий в области карантина растений
ОМОН «Рубеж» проведёт профилактические и агитационные мероприятия в Новокузнецке среди юных любителей единоборств
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus