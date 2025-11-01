Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков на матче ВХЛ в Кузбассе
В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок во время матча чемпионата Высшей хоккейной лиги, прошедшего на Арене Кузнецких Металлургов имени О.И. Короленко.
На льду встретились хозяева – команда «Металлург» и гости из Перми – хоккейный клуб «Молот». За ходом спортивного противостояния наблюдали сотни болельщиков, а новокузнецкие спортсмены одержали уверенную победу со счётом 5:1.
Для безопасности зрителей и участников соревнований росгвардейцы совместно с представителями органов внутренних дел осуществляли охрану общественного порядка и патрулирование прилегающей территории.
Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны матч прошёл спокойно и без происшествий.
Фото: Росгвардия
