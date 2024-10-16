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Росгвардейцы обеспечили безопасность матча чемпионата России по мини-футболу в Кузбассе

В Кемерове на территории Губернского центра спорта «Кузбасс» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществили охрану правопорядка футбольного матча всероссийского чемпионата.

Накануне во взаимодействии с представителями органов внутренних дел сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на трибунах и гарантировали сохранность имущества нескольких тысяч зрителей на футбольном матче между местным «Кузбасс» и командой «Синтур» из Екатеринбурга.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей матч прошел без нарушений и происшествий. Следующая игра Высшей лиги местной команды пройдет также против спортсменов из Екатеринбурга на домашнем поле с осуществлением контроля безопасности сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/10/2024
Спорт
Кемерово
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