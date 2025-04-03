Росгвардейцы обеспечили безопасность матча Всероссийской хоккейной лиги в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, ОМОН «Рубеж» и лицензионно-разрешительной службы обеспечили охрану общественного порядка и безопасность участников во время матча Всероссийской хоккейной лиги.

На территории «Арены кузнецких металлургов» за игрой между местной командой «Металлург» и гостями из Магнитогорска наблюдали более 6 500 зрителей. Сотрудники Росгвардии несли службу на трибунах, в зоне досмотра и на прилегающей территории, обеспечивая соблюдение правопорядка и сохранность имущества граждан.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Матч завершился уверенной победой новокузнецкой команды со счётом 4:0.

Фото: Росгвардия