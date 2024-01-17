Росгвардейцы обеспечили безопасность работнице оздоровительного комплекса, на которую напал постоялец

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, угрожавшего физической расправой при помощи ножа администратору оздоровительно-развлекательного комплекса.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на улице Конева. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 29-летнюю работницу, которая пояснила, что не может вернуться в здание из-за неадекватного постояльца. Внутри росгвардейцы успокоили и задержали ранее судимого за кражу 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками мужчина взял нож и спустился к регистратуре, где начал угрожать физической расправой администратору. Женщине пришлось нажать кнопку экстренного вызова Росгвардии и поспешно покинуть объект.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали буйного постояльца, который не смог пояснить причину противоправных действий, сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства.

Фото: Росгвардия